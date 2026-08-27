سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.000534347 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.814% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.244% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.000534347 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.000525891 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.389%.