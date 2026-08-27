سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 0.00690664 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.050% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.976% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 0.00690664 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.00676227 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.371%.