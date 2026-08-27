سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.0102566 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.372% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.534% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.0105721 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.00981554 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -4.811%.