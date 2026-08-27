سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 0.0026835 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.605% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.843% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 0.0026835 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.00264541 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.478%.