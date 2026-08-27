سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 0.110543 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.254% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 0.111106 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.109662 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.