سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدوﻻرات الناميبية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدوﻻرات الناميبية حاليًا 0.0115351 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.088% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.438% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدوﻻرات الناميبية بين أعلى مستوى 0.0116486 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.0114725 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.408%.