سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 0.0461439 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.136% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.608% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 0.0463479 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.0456357 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.580%.