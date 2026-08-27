سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى للمعادن الموزامبيقية
هل تبحث عن أسعار صرف KRW التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة فوز كوريان جنوب السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة فوز كوريان جنوب عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج
سجل أسعار صرف فوز كوريان جنوب إلى للمعادن الموزامبيقية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 KRW إلى MZN
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0463
|الأدنى
|0.0459
|المتوسط
|0.0461
|التغيير
|0.50%
يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 0.0461439 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.136% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.608% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 0.0463479 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.0456357 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.580%.
KRW إلى MZN مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
أهم أزواج العملات لعملة KRW
نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert فوز كوريان جنوب to متكال موزمبيقي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KRW كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MZN كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert فوز كوريان جنوب to متكال موزمبيقي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KRW كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MZN كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.