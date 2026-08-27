سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 0.0122396 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.182% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.318% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 0.0122907 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0121528 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.393%.