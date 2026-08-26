سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 0.0337849 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.074% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.108% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 0.0338474 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.0334048 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.405%.