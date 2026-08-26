سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى باتاكا ماكانيز
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سجل أسعار صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى باتاكا ماكانيز
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 KRW إلى MOP
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0059
|الأدنى
|0.0058
|المتوسط
|0.0058
|التغيير
|0.40%
يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى باتاكا ماكانيز حاليًا 0.00583505 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.358% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى باتاكا ماكانيز بين أعلى مستوى 0.00585493 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.00578517 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.369%.
KRW إلى MOP مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert فوز كوريان جنوب to باتاكا ماكاوية
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اختر KRW كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MOP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert فوز كوريان جنوب to باتاكا ماكاوية
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KRW كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MOP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.