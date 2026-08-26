سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 0.237124 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.034% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.498% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 0.238883 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.236209 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.460%.