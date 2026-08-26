سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 16.1882 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.321% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.177% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 16.3045 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 16.1086 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.420%.