سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدينار الكويتي

هل تبحث عن أسعار صرف KRW التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة فوز كوريان جنوب السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة فوز كوريان جنوب عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0002215 KWD

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سجل أسعار صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدينار الكويتي

1 KRW إلى KWDآخر 7 أيام
الأعلى0.0002
الأدنى0.0002
المتوسط0.0002
التغيير0.22%

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدينار الكويتي حاليًا 0.000221544 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.110% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.184% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدينار الكويتي بين أعلى مستوى 0.000222452 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.000219653 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.366%.

KRW إلى KWD مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة KRW

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 KRW = 0.00 USD

انخفض بنسبة -0.11%

1 KRW = 0.00 EUR

ارتفع بنسبة 0.08%

1 KRW = 0.00 CAD

ارتفع بنسبة 0.18%

1 KRW = 0.00 AUD

انخفض بنسبة -0.33%

1 KRW = 0.00 GBP

ارتفع بنسبة 0.29%

1 KRW = 0.07 INR

ارتفع بنسبة 0.07%

1 KRW = 0.00 SGD

ارتفع بنسبة 0.09%

1 KRW = 0.00 CNY

انخفض بنسبة -0.10%

How to convert فوز كوريان جنوب to دينار كويتي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KRW كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر KWD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert فوز كوريان جنوب to دينار كويتي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KRW كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر KWD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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