سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 4499.92 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.407% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.875% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 4552.63 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 4489.65 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.445%.