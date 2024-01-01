История обменного курса кувейтский динар–южно-корейские воны

Обменный курс кувейтских динара/южно-корейские воны сейчас составляет 4 558,650, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.326% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4 573,290, и минимумом, равным 4 467,450, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.707%.