سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 2.92177 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.158% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.349% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 2.9352 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 2.89666 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.415%.