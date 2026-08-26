سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى جزيرة مان جنيه

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى جزيرة مان جنيه حاليًا 0.000531073 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.197% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.345% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى جزيرة مان جنيه بين أعلى مستوى 0.000531742 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.000525225 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.333%.