سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.00807711 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.102% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.146% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.00809333 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.0079389 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.468%.