سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 127.291 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.656% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.045% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 130.046 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 120.41 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.110%.