سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 0.0420744 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.065% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.650% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 0.0425226 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.0418356 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.608%.