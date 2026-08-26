سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 0.128469 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.207% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.251% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 0.129108 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.127099 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.556%.