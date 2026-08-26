سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 0.0149523 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.181% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.338% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 0.0149786 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0147966 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.331%.