سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 0.0100903 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.197% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.041% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 0.0102398 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.00992231 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 1.711%.