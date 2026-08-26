سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.000918054 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.005% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.320% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.000921156 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.000910728 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.