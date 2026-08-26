سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.00121128 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.032% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.469% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.00121553 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.00119833 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.341%.