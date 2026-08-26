سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.00100596 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.344% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.536% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.00101416 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.00100397 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.380%.