سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 0.671879 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.534% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.527% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 0.677217 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.658849 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -2.151%.