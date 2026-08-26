سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى Zmw

هل تبحث عن أسعار صرف KHR التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة رييل كمبودي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة رييل كمبودي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
៛1 KHR = 0.004716 ZMW

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سجل أسعار صرف رييل كمبودي إلى إلى Zmw

1 KHR إلى ZMWآخر 7 أيام
الأعلى0.0047
الأدنى0.0046
المتوسط0.0047
التغيير1.60%

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى Zmw حاليًا 0.00471642 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.071% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.184% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.00473219 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.00463755 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.671%.

KHR إلى ZMW مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة KHR

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 KHR = 0.00 USD

انخفض بنسبة -0.01%

1 KHR = 0.00 CAD

ارتفع بنسبة 0.27%

1 KHR = 0.00 AUD

انخفض بنسبة -0.18%

1 KHR = 0.00 EUR

ارتفع بنسبة 0.17%

1 KHR = 0.00 CNY

ارتفع بنسبة 0.03%

1 KHR = 0.01 CZK

ارتفع بنسبة 0.39%

1 KHR = 0.02 INR

ارتفع بنسبة 0.22%

1 KHR = 0.00 GBP

ارتفع بنسبة 0.31%

How to convert رييل كمبودي to كواشا زامبي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KHR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZMW كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert رييل كمبودي to كواشا زامبي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KHR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZMW كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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