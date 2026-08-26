سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 0.00993328 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.225% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 0.00994745 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.00990241 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.360%.