سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 0.0109477 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.231% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.399% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 0.010995 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0109396 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.274%.