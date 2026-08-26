سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 0.00787372 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.053% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.077% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 0.00789095 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.00785183 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.178%.