سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو
هل تبحث عن أسعار صرف KHR التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة رييل كمبودي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة رييل كمبودي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف رييل كمبودي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 KHR إلى TTD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0017
|الأدنى
|0.0017
|المتوسط
|0.0017
|التغيير
|-0.09%
يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 0.0016602 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.048% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 0.00166823 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.00165942 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.440%.
KHR إلى TTD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert رييل كمبودي to دولار ترينيداد وتوباغو
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اختر KHR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TTD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert رييل كمبودي to دولار ترينيداد وتوباغو
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KHR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TTD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.