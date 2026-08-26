سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 0.0016602 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.048% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 0.00166823 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.00165942 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.440%.