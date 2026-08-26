سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى الليرة التركية

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى الليرة التركية حاليًا 0.011891 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.030% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.314% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 0.0118963 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.0118458 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.292%.