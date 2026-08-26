سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.000572319 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.098% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.323% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.000582426 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.000570768 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 1.283%.