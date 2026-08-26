سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 0.00227012 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.375% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 0.00228066 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.00226928 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.357%.