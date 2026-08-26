سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.00934652 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.066% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.061% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.00936899 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.00931918 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.376%.