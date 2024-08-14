رييل كمبودي إلى روبيات موريشيوس Historical Exchange Rates

Welcome to the رييل كمبودي إلى روبيات موريشيوس history summary. This is the رييل كمبودي (KHR) إلى روبيات موريشيوس (MUR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KHR and MUR historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.

1,000 khr
11.29 mur

៛1.000 KHR = ₨0.01129 MUR

Mid-market exchange rate at ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

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KHR إلى MUR مخطط التحويل

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رييل كمبودي إلى روبيات موريشيوس exchange rate history

The exchange rate for رييل كمبودي إلى روبيات موريشيوس is currently ٠٫٠١١ today, reflecting a 0.022% change since yesterday. Over the past week, the value of رييل كمبودي has remained relatively stable, with a -0.352% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of رييل كمبودي إلى روبيات موريشيوس has fluctuated between a high of ٠٫٠١١ on 14-08-2024 and a low of ٠٫٠١١ on 14-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a -0.426% decrease in value.

Top currencies on ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.3681.4990.9077.15922.83883.8710.772
1 CAD0.73111.0960.6635.23416.69661.3160.565
1 AUD0.6670.91210.6054.77515.23255.9380.515
1 EUR1.1031.5081.65317.89525.18492.4890.852

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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