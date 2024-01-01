رييل كمبودي إلى الجنيه الإسترليني Historical Exchange Rates
Welcome to the رييل كمبودي إلى الجنيه الإسترليني history summary. This is the رييل كمبودي (KHR) إلى الجنيه الإسترليني (GBP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KHR and GBP historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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رييل كمبودي إلى الجنيه الإسترليني exchange rate history
The exchange rate for رييل كمبودي إلى الجنيه الإسترليني is currently ٠٫٠٠٠ today, reflecting a -0.503% change since yesterday. Over the past week, the value of رييل كمبودي has remained relatively stable, with a -1.402% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of رييل كمبودي إلى الجنيه الإسترليني has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٠ on 12-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٠ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a 0.335% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال كمبودي إلى جنيه إسترليني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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