دينار أردني إلى ساماني طاجيكي

تحويل JOD إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
15493.70 tjs

1.00000 JOD = 15.49370 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.60481.43681.661160.963418.3194
1GBP1.1534711.22935102.2011.657291.916071.1112521.1306
1USD0.938250.813438183.13451.34811.55860.90417.1884
1INR0.01128610.00978460.012028710.01621590.0187480.01087390.206754

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Tajikistani Somoni
1 JOD15.49370 TJS
5 JOD77.46850 TJS
10 JOD154.93700 TJS
20 JOD309.87400 TJS
50 JOD774.68500 TJS
100 JOD1549.37000 TJS
250 JOD3873.42500 TJS
500 JOD7746.85000 TJS
1000 JOD15493.70000 TJS
2000 JOD30987.40000 TJS
5000 JOD77468.50000 TJS
10000 JOD154937.00000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / الدينار الأردني
1 TJS0.06454 JOD
5 TJS0.32271 JOD
10 TJS0.64543 JOD
20 TJS1.29085 JOD
50 TJS3.22713 JOD
100 TJS6.45426 JOD
250 TJS16.13565 JOD
500 TJS32.27130 JOD
1000 TJS64.54260 JOD
2000 TJS129.08520 JOD
5000 TJS322.71300 JOD
10000 TJS645.42600 JOD