سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 13.43 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.135% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.195% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 13.5869 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 13.3766 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.481%.