История обменного курса израильский новый шекель–мавританские угии

Обменный курс израильский новый шекель/мавританские угии сейчас составляет 10,856, отражая изменение в размере -0.141% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.517% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/мавританские угии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 11,019, и минимумом, равным 10,770, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.