سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الليرة التركية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الليرة التركية حاليًا 0.229121 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.131% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.482% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 0.2292 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.227802 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.204%.