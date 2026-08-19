سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 4.18094 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.101% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.010% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 4.22961 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.16689 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.308%.