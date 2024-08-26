دولار تايوان جديد إلى الكيتزال الغواتيمالي Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار تايوان جديد إلى الكيتزال الغواتيمالي history summary. This is the دولار تايوان جديد (TWD) إلى الكيتزال الغواتيمالي (GTQ) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TWD and GTQ historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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دولار تايوان جديد إلى الكيتزال الغواتيمالي exchange rate history
The exchange rate for دولار تايوان جديد إلى الكيتزال الغواتيمالي is currently ٠٫٢٤٢ today, reflecting a -0.424% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار تايوان جديد has remained relatively stable, with a -0.232% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار تايوان جديد إلى الكيتزال الغواتيمالي has fluctuated between a high of ٠٫٢٤٣ on 26-08-2024 and a low of ٠٫٢٤٢ on 28-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a 0.482% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى كتزال غواتيمالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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