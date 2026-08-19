سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 36.3995 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.003% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.126% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 36.4454 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 36.3959 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.086%.