سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.106382 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.058% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.133% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.106801 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.105998 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.290%.