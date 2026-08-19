سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 39.4968 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.067% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.164% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 39.6706 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 39.3709 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.180%.