سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 6.21573 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.016% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.457% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 6.22631 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 6.14635 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.396%.