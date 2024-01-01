الجنيه الإسترليني إلى الروبية النيبالية Historical Exchange Rates
Welcome to the الجنيه الإسترليني إلى الروبية النيبالية history summary. This is the الجنيه الإسترليني (GBP) إلى الروبية النيبالية (NPR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of GBP and NPR historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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الجنيه الإسترليني إلى الروبية النيبالية exchange rate history
The exchange rate for الجنيه الإسترليني إلى الروبية النيبالية is currently ١٦٨٫٩٩٤ today, reflecting a -0.004% change since yesterday. Over the past week, the value of الجنيه الإسترليني has remained relatively stable, with a -0.330% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الجنيه الإسترليني إلى الروبية النيبالية has fluctuated between a high of ١٧٠٫٠٥٩ on 20-06-2024 and a low of ١٦٨٫٧٧٣ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-06-2024, with a 0.208% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى روبية نيبالية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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