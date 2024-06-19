الجنيه الإسترليني إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate history

Frequently asked questions (FAQs) about the rate

What was the highest الجنيه الإسترليني إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate in the last 6 months? The highest الجنيه الإسترليني إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ١٤ يونيو ٢٠٢٤ when 1 الجنيه الإسترليني was worth ٢٫٣٢٣١ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.

What was the lowest الجنيه الإسترليني إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rates in the last 6 months? The lowest الجنيه الإسترليني إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ when 1 الجنيه الإسترليني was worth ٢٫٢٥٠٤ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.